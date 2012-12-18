更新版 1-中国公开市场: 逆回购继续缩量,资金面整体宽裕但存局部失衡

(新增市场评论和央行公告)

* 今日逆回购持续缩量至750亿元,平滑到期资金

* 资金面尚宽,市场整体对逆回购减少依赖

* 流动性尚存在结构性失衡

路透上海12月18日 - 中国央行周二公开市场逆回购操作继续缩量至750亿元人民币.资金面维持宽裕,机构对逆回购依赖程度减弱;加之本周公开市场逆回购到期量有限,央行顺势减量操作仅用以平滑到期资金,但资金市场局部失衡状况仍然存在.

交易员并指出,此前受市场青睐的28天期逆回购操作量减少,主要因为具备投标资格的大型机构跨年资金需求已得到部分满足.同时,本周或将操作的14天期逆回购亦能跨年,机构对该品种较有期待,分流了对28天期品种的需求.

"本周还有14天的呢,也能跨年.估计市场对这个期限的需求也会有."上海一银行交易员称.

央行公告称,公开市场今日进行了总额750亿元的逆回购操作,其中七天期200亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期550亿元,中标利率亦仍持稳于3.60%.

虽然逆回购缩量,但今日资金市场早盘14天等跨年资金利率明显上涨,对此上海另一银行交易员指出,可能是市场中资金结构性失衡所致:多数需要资金的机构不具备申购逆回购资格,而具备申购资格的大型机构却并不缺钱.

中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 七天期以内变化不大,14天等跨年期限则大涨.市场人士表示,资金面仍维持相对宽松局面,跨年资金利率的大涨或更多源于质押券种等结构性问题.

北京一银行交易员认为,今日操作的逆回购基本平滑掉本周公开市场到期资金,本周有望重返净投放,维持年底前流动性宽裕.在近期公开市场操作中,央行维持逆回购利率不变,显示央行依然维持谨慎调控的态度,不会令流动性紧绷却也并未彻底放任.

年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,央行公开市场上周亦趁势缩减逆回购操作规模,而逆回购的持续大量到期令当周净回笼达1,250亿元,创近两个月新高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 750

(周四) 待定

央票到期 260

正回购到期 --

逆回购到期 1,020

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