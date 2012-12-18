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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 12:44 BJT

日本政经: 央行总裁白川方明称与安倍晋三会面时未讨论货币政策

路透东京12月18日 - 日本央行总裁白川方明表示,他在周二与自民党领导人安倍晋三会面时并未讨论货币政策.

白川方明之前同安倍晋三在自民党总部进行了会谈,他对记者表示,不会对会谈内容发表任何评论.白川方明亦宣称,他会见下任首相是基于自身决定,并非被召而来.

自民党在周日大选中以压倒性的优势获胜,安倍晋三将成为日本下任首相.(完)

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