中国汇市: 中间价上扬带动人民币早盘走升,客盘净结汇力道仍占优势

* 人民币即期走高

* 中间价连续第二天上扬

* 未见大行大额购汇

* 客盘净结汇支撑仍较强

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价连续第二天走高而上扬.交易员称,今天尚未有明显的大行购汇盘出现,但低价美元已经吸引部分购汇盘出现,虽然不足以抵消结汇力道,但市场已趋于相对均衡.

他们并指出,随着此前大行购汇平衡市场,交投已经渐趋活跃,且已经连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱或就此破解,央行亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

"结汇还是多,但没有以前那么绝对,央行干预蛮有成效的,...但长期还要看美元走势等,仍需要观察."上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:17,人民币兑美元即期报6.2306元,上日收报6.2350元.今日人民币兑美元中间价 为6.2880元,上日中间价为6.2892元.

交易员并认为,市场基本摆脱此前持续逾一月的人民币"涨停"僵局,这当然为监管层乐见,但现在还不能说人民币升值预期就转向贬值了,只能说升值预期相对缓和一些,结汇力道仍强.

"企业还是在结汇,银行的心理不光要看即期,也要看远期,现在即期也就说明,日内可能愿意长(做多)美元,远期比较稳,这说明大家都领会了上面的意思,就是说不愿意人民币升值太快,要稳."上海另一个股份制银行交易员称.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年11月人民币实际有效汇率指数为109.64,创下1994年该数据公布以来新高,较10月份微升1.58%.

东京汇市日圆周二小跌,兑美元逼近20个月低位,市场预期日本新政府将施压央行采取更积极货币刺激措施,令日圆承压.欧元则持稳,受美国财政悬崖谈判进展憧憬支撑.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3120/50,上日尾盘为6.3120.

北京时间12:17,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2085/95元,上一交易日尾盘报6.2143元.