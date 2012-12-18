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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 12:54 BJT

更新版 1-中国货币市场: 资金仍相对宽松,跨年资金利率大涨或更多源于结构性问题

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透北京12月18日 - 中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 七天期以
内变化不大,14天等跨年期限则大涨.市场人士表示,资金面仍维持相对宽松局面,跨年资金利
率的大涨或更多源于质押券种等结构性问题.

    "资金相对宽松,跨年末的(资金)价格有点高.各期限资金的供给其实都比较平衡,跨年期
限供给也有,只是结构性的问题."上海一大型银行交易员称.

    他进一步解释称,跨年资金需求方多倾向于用信用债质押融入资金,而供给方则青睐利率
债,供需双方的券种偏好差异必然导致相互授信、风险权重等结构性的问题,进而推高相应利
率水平.

    中国人民银行公开市场今日进行总额750亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元,
28天期550亿元. 
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:40                今日(%)    上日(%)   变动(bp) 
    ==========================================================    
     质押式回购加权平均利率                               
     其中:隔夜                     2.2892     2.2659     +2.33
         七天                      3.0053     3.0310     -2.57
         14天                      3.7431     3.1037    +63.94
     上海证交所质押式回购利率                                 
     其中:隔夜                     3.8100     2.3850   +142.50
         七天                      3.7100     3.4000    +31.00
         14天                      4.7000     3.8050    +89.50
     回购定盘利率                                             
     其中:隔夜                     2.3000     2.2800     +2.00
         七天                      2.9952     3.0500     -5.48
         14天                      3.8000     3.0500    +75.00
     Shibor                                                   
     其中:隔夜                     2.2800     2.2560     +2.40
         七天                      2.9990     3.0185     -1.95
         三个月                    3.8664     3.8608     +0.56
    ==========================================================(完) 

 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/张喜良)

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