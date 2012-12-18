更新版 1-中国货币市场: 资金仍相对宽松,跨年资金利率大涨或更多源于结构性问题

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透北京12月18日 - 中国银行间市场周二早盘质押式回购利率 七天期以 内变化不大,14天等跨年期限则大涨.市场人士表示,资金面仍维持相对宽松局面,跨年资金利 率的大涨或更多源于质押券种等结构性问题. "资金相对宽松,跨年末的(资金)价格有点高.各期限资金的供给其实都比较平衡,跨年期 限供给也有,只是结构性的问题."上海一大型银行交易员称. 他进一步解释称,跨年资金需求方多倾向于用信用债质押融入资金,而供给方则青睐利率 债,供需双方的券种偏好差异必然导致相互授信、风险权重等结构性的问题,进而推高相应利 率水平. 中国人民银行公开市场今日进行总额750亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元, 28天期550亿元. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2892 2.2659 +2.33 七天 3.0053 3.0310 -2.57 14天 3.7431 3.1037 +63.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8100 2.3850 +142.50 七天 3.7100 3.4000 +31.00 14天 4.7000 3.8050 +89.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.2800 +2.00 七天 2.9952 3.0500 -5.48 14天 3.8000 3.0500 +75.00 Shibor 其中:隔夜 2.2800 2.2560 +2.40 七天 2.9990 3.0185 -1.95 三个月 3.8664 3.8608 +0.56 ==========================================================(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/张喜良)