《中国债券市场每日交易备忘》--12月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国铝业 20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和交行主承 窑街煤电集团1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 四川恒鼎实业6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 天士力 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承 南京江宁自来水总公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承 苏州城投10亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行和兴业银行主承 厦门钨业 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 天津武清区国国资经营公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和国开行主承 中国电子科技集团24亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 财政部290.1亿元10年期固息国债120021,票面利率3.55% 天津开发区国有资产18.5亿元七年期固息债1280434,票面利率6.20% 三明市国有资产投资10亿元七年期固息债1280441,票面利率6.92% 绍兴迪荡新城投资10亿元六年期固息债1280444,票面利率6.75% 金湖国有资产经营投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280447,票面利率7.76% 重庆渝兴建设投资12亿元七年期固息债1280449,票面利率7.30% 萍乡城投12亿元七年期固息债1280451,票面利率6.89% 长沙先导投资18亿元七年期固息债1280452,票面利率6.70% 泉州台商投资区10亿元七年期固息债1280453,票面利率7.08% 鹰潭市投融资公司14亿元10年期固息债1280456,票面利率7.50% 昭山经济建设投资8亿元六年期固息债1280461,票面利率7.00% 南京长江第三大桥公司4亿元九个月期短融041258068,票面利率6.20% 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融041259078,票面利率5.21% 杭州萧山国资5亿元三年期中票1282545,票面利率5.17% =========================================================================== 三、缴款: 云南祥鹏航空7亿元七年期固息债1280466,票面利率7.29% 台州黄岩区国有资产公司10亿元六年期固息债1280470,票面利率6.85% 复星医药 5亿元六个月期短融 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融 安徽省交通投资集团6亿元一年期短融 会理县财通铁钛公司1.5亿元一年期短融 南京医药 2.5亿元一年期短融 安徽交通集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 华能财务公司17亿元五年期固息债072207到期兑付,票面利率5.50% 中信证券 50亿元三个月期短融1290007到期兑付,票面利率3.96% 天津泰达投资控股公司15亿元10年期固息债058034付息,票面利率4.65% 兴业银行 80亿元10年期固息金融债061005付息,票面利率3.75% 西部矿业集团5亿元10年期固息债078085付息,票面利率6.10% 山西焦煤集团15亿元10年期固息债078086付息,票面利率6.05% 云南煤化工集团15亿元五年期固息债088069付息,票面利率5.41% 无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182391付息,票面利率5.73% 四川投资集团7亿元三年期中票1182392付息,票面利率5.66% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --第一财经日报周三报导,中国信托行业爆炸式增长所引发潜在风险,正受到监管部门关注.在酝酿新措施 中,信托公司客户端或被纳入视野. --中国证券报周三报导称,中国人民银行日前召开行长办公会议,会议要求,继续把握好稳中求进的工作总 基调,加强和改善宏观调控,继续实施稳健的货币政策,高度重视、深入分析金融领域存在的风险隐患,坚决 守住不发生系统性和区域性金融风险的底线,同时继续深化金融改革,促进经济结构调整和经济发展方式转 变. 国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)