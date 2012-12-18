印度央行: 一如预期维持政策利率不变,关注焦点转向经济成长

标题新闻：日本软银集团将向WeWork投资逾30亿美元--CNBC援引消息人士
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路透孟买12月18日 - 印度央行:
* 维持政策回购利率为8%不变,逆回购利率维持在7%.
* 维持银行存款准备金率在4.25%不变.
* 将对流动性进行管理以支持经济成长.
* 近期通胀走势强化了10月所预测的明年1-3月放宽政策的前景.
* 今后货币政策侧重点必需转为应对经济增长面对的威胁.
* 尽管政策重点转向经济成长,但仍对通胀风险保持警惕.
* 过去两个月间的整体通胀率都低于央行的预测值.
决定公布后,印度10年期公债收益率 跌3个基点至8.14%,印度卢比兑美元 缩减涨幅报54.81/82,央行利率决议公布前在54.76.(完)
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