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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 14:08 BJT

日本政经: 下任首相安倍晋三称,已经要求央行总裁考虑2%的通胀目标

路透东京12月18日 - 日本下任首相安倍晋三周二表示,他已经要求日本央行总裁白川方明考虑2%的通胀目标.

安倍晋三称同意公明党关于有必要出台刺激措施的看法,但未就规模进行讨论.(完)

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