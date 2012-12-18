(重发)台湾个股 -台湾国寿称明年将续增海外债券投资,积极参与高收益公共建设案

(重发以增加标头)
路透台北12月18日 - 台湾国泰金控 旗下国泰人寿周二指,明年会持续增加海外债券投资部位,寿险业明年将会积极参与投资公共建设,目前国寿参与的公共建设案投资报酬率皆逾5%.
台湾资产最大的寿险公司---国泰人寿副总经理林昭廷今天在一场高铁桃园站特定区开放案记者会场边做出上述表示.
"明年仍将持续增加海外投资,目前海外投资比重逼近44%,其中债券占9成."他说.
金管会7月已通过国寿外币保单不纳入海外资投资上限申请案,因此国寿海外投资上限可增至48%.
林昭廷并指出,随着国寿投资部位逐渐扩大,尽管台债收益率低,但仍将增加台债投资部位.至于国寿的台股投资部位,他称,目前国寿台股投资部位约8%余,以高殖利率个股为主.
此外,国寿对于香港发行的人民币国债展现高度投资意愿.他认为,香港点心债很多没有评等,不见得可以满足台湾寿险业需求,对香港发行的人民币国债很感兴趣,预估该国债投报率约达3-4%,陆续还会去参与标售.
中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.今年年中大陆财政部第四期赴港发行国债,总金额为230亿元人民币,2009至2011年分别为60亿元、80亿元以及200亿元.
至于国寿高铁桃园站开发案,林昭廷指出,该案权利金达43亿台币,预计在今年底、明年初将先支付一半权利金,后续再每年分批支付权利金,加计每年租金及开发成本,总投资金额超过200亿台币,国寿预计最快于2014年动工,第一阶段大型折扣名品购物城(OUTLET)将在2016年试营运.
他表示,高铁桃园站开发案是继今年投资台中BOT案后,再次参与台湾重大公共建设案,这案的平均每年投资报酬率更高达6-7%,皆高于金管会对寿险业不动产投资报酬率的要求.
金管会近期推出一系列措施,包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,限制业者投入房市.
金管会昨天召集寿险业者座谈,倾向开放海外不动产投资可设立特殊目的公司(SPV),并检讨开放投资大陆有价证券以及不动产.
国寿总经理熊明河表示,这对去化寿险公司游资有帮助,毕竟目前寿险公司现金相当宽裕.
海外不动产投资部份,林昭廷透露说,大陆、东北亚等地不动产投资案都有在研究中.
国泰金控今天收扬0.97%,收报31.1台币,跑赢台湾加权指数的上涨0.16%,报收7643.74点(完)
(记者 詹静宜; 审校)