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亚洲 | 2012年 12月 18日 星期二 14:54 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

澳洲央行表示,本月决定降息而未继续等待,是因为看到更多迹象显示矿业投资顶峰临近,同时非资源部门
未显露出回升迹象.不过,澳洲央行也指出全球经济面消息已然改善,而且重要的是,中国经济增速企稳,有助于
支撑重要大宗商品的价格. 
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)观点最偏于鹰派的官员之一拉克尔表示,美联储最近的政策举动不太可
能对拉低失业率起到太大作用,但却有推高通胀的"实质"风险. 
    
    欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许对一报纸称,他认为讨论把该央行主要利率从目前的纪录低位下调并无道
理可言,因为非常规工具比传统的货币政策更有用. 

    印度央行一如预期维持政策回购利率为8%不变,逆回购利率维持在7%. 维持银行存款准备金率在4.25%不变
. 
        
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.25%                 2012年10月10日降25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.75%   2012年10月11日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率3.25%              2012年10月2日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.75%          2012年10月17日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率8.00%                2012年4月17日降50基点
            附卖回利率7.00%                2012年4月17日降50基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.75%            2012年7月5日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.25%                2012年9月6日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 .(完)
 
 (整理 艾茂林; 审校 郑茵)

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