澳洲央行表示,本月决定降息而未继续等待,是因为看到更多迹象显示矿业投资顶峰临近,同时非资源部门 未显露出回升迹象.不过,澳洲央行也指出全球经济面消息已然改善,而且重要的是,中国经济增速企稳,有助于 支撑重要大宗商品的价格. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)观点最偏于鹰派的官员之一拉克尔表示,美联储最近的政策举动不太可 能对拉低失业率起到太大作用,但却有推高通胀的"实质"风险. 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许对一报纸称,他认为讨论把该央行主要利率从目前的纪录低位下调并无道 理可言,因为非常规工具比传统的货币政策更有用. 印度央行一如预期维持政策回购利率为8%不变,逆回购利率维持在7%. 维持银行存款准备金率在4.25%不变 . 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点 附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效. ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% .(完) (整理 艾茂林; 审校 郑茵)