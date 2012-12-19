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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 17:06 BJT

台湾央行: 决议维持利率不变--消息

路透台北12月19日 - 一位接近台湾央行的消息人士周三表示,央行在第四季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

央行将在稍后本地时间下午5:00举行记者会.

根据路透访查12家金融机构,所有金融机构一致认为今日央行利率将维持不变,央行本次决议料会是自去年9月起第六度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位. (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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