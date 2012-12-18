台湾债市: 台债交易区间面临上移压力,因美债利空持续发酵

路透台北12月18日 - 台湾10年券101/9殖利率周二持续小幅上弹,盘中一度突破市场认定投资 盘承接的点位1.15%,因美国10年公债殖利率上探八周高位.交易商高度关注美国财政悬崖的解决进 度,若进一步打击美债,台债殖利率的交易区间也料将随之上移. 惟纵然美国财政悬崖问题顺利落幕,交易商多认为,以目前基本面疲弱,且央行仍将持续维持适 度宽松的货币政策等条件来看,台债殖利率弹升的幅度也有限,短线先观察101/9殖利率是否正式弹 破1.15%关卡,否则还是会在1.14-1.15%区间整理. "美债殖利率要弹50-100个基点,影响才会大."一证券商交易员说. 另一证券商交易员则称,美国10年公债殖利率过去曾连续三次突破1.80%后又拉回,这次若再弹 破,反而是伺机做多台债的机会. 美国公债周二在亚洲市场下跌,因美国总统奥巴马与国会共和党人都表现出妥协迹象,令市场 寄望于华盛顿的决策者能达成协议,避免财政大幅紧缩.指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10 YT=RR在亚洲盘中升约2个基点,报1.791%.此前合约一度触及1.796%的10月26日来高位. 了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖"解决提案中寻求增加 税收收入1.2万亿(兆)美元,包括对年收入高于40万美元者提高税率.作为交换,奥巴马愿意接受减 支1.22万亿美元,包括对社会保障及其他项目的一定调整. 美国众议院议长贝纳的助手周一表示,白宫最新提出的财政悬崖问题解决方案存在缺陷,但令 谈判朝着正确方向前进. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 101/9 +0.45 1.1475 1.1460-1.1509 151.0 交易员认为,相较于台股走势与明日将召开的央行理监事会议,美债走势对台债的牵动度还是 大些.目前台债10年券殖利率已经弹破周、月以及季线,周线与月线持续向上攀升,季线则处于下弯 状态,预估两周将会出现交叉.若美债利空持续发酵,不排除交叉的速度会加快. 一证券商交易员认为,除观察短中期均线的交叉外,也要看季线何时翻扬向上,若季线也翻空, 殖利率弹升的力道会更为强劲. 另一证券商交易员则指出,美国财政悬崖没有所谓解不解决的问题."它是一个package,纵然有 部分达成协议,还是会对基本面造成负面影响." 他表示,既然对经济仍将造成打击,美国长期维持低利率的决策就不会改变,因此就算美国10年 公债殖利率弹到2.0%,也没有脱离长期走低的趋势,因此台债受财政悬崖问题的冲击料将有限. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1475 5 101/6 没有成交 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)