中国债市: 人民币利率互换变化有限,因资金面平稳且消息面淡静

路透上海12月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二微涨,但整体变化有限.由于资金面仍显平稳,且消息面平静,市场预期未有变化.
"今天(IRS)没什么大变化,现在市场对上半年经济企稳的判断还是比较一致的,没什么其他事情改变这种预期吧."北京一银行交易员称.
他并认为,在央行逆回购操作下,短期资金利率维持稳定概率大,从而令IRS短端波动性减弱.而在消息面真空期内,长端也难有反应.
中国银行间市场周二质押式回购利率 七天期以内变化不大,14天等跨年期限则大涨.市场人士表示,资金面仍维持相对宽松局面,跨年资金利率的大涨或更多源于质押券种等结构性问题.
稍早12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至50.9,创下14个月最高位,表明在内需拉动下,中国制造业活动进一步扩张,经济复苏动力持续增强.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.3160/3.4440 3.2975/3.3950 3.4875/3.5825 3.6150/3.7150 3.5900/3.9140
周一 3.3100/3.4220 3.2763/3.3700 3.4800/3.5775 3.6100/3.7100 3.5760/3.9140
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变动 0.0060/0.0220 0.0212/0.0250 0.0075/0.0050 0.0050/0.0050 0.0140/0.0000
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)