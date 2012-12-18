更新版 1:台湾货币市场: 普遍预期央行维持利率不变,短率续处低位反应冷淡

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 市场普遍预期利率不变,短率反应冷淡

* 跨年短票利率走稳,月内则略有下滑压力

记者 詹静宜

路透台北12月18日 - 台湾银行间短率周二大致维持在既有区间.交易员认为,市场普遍预期央行明天理监事会将维持利率不变,目前对短率后势的影响有限,不过市场持续关注后续央行冲销政策.

银行交易员表示,尽管累积超额准备的负数已破千亿台币大关,多数银行间仍反应市场资金偏向宽裕,部份有负数的银行已于本周开始回补积数,以因应年底的企业放款需求,但也有负数的银行表明不急着回补,倾向下周再回补积数.

"有银行月底不能拆出,晚点补积数会有风险喔!"一位本地公营行库交易员说.

至于中央银行全体理监事会议将于周三召开,根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日收报0.386%.今日区间在0.295-0.44%,上日收在0.295-0.45%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,同上日.

**短票发票量仍少**

短票市场方面,票券商交易员表示,今天短票发行量仍偏少,因应年底资金需求,预计下周发票量才会增温,目前跨年短票利率走稳,月内短票利率则可能下探0.65%.

今天月内短票利率主要交投成交区间在0.68-0.70%;跨月短票交投利率区间则落在0.75-0.77%.

有银行交易员也指出,基于短票收益率的考量,成交多以跨年短票为主,毕竟跨年跟月内短票利率差距拉大.

台湾央行周二公布,今日共发行195.5亿台币存单,若相较存单到期金额44亿,存单发行余额增加151.5亿.

至于本周存单到期总额为1兆1,596.4亿台币,本周余日存单到期金额为:周三3,854.5亿,周四328.5亿,周五2,951.5亿,以及周六411.5亿.

拆款中心资料 显示,周二超额准备为负129亿台币;累计超额准备为负1,081亿台币,加计前期1%的超额准备为372亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平,今日虽有400亿台币公债交割,惟市场资金相当宽松,再加上明日也有300亿公债到期还本,所以影响相当轻微.

针对明日要举行的央行理监事会议,交易商多认为货币政策不会改变.在相对宽松的环境下,虽对年底的例行性资金需求仍保守以对,但预料将可顺利过关.

一大型票券商交易员认为,由于台湾即将开办人民币业务,央行为减少资金移转对 利率造成影响,应该会继续维持相对宽松稳定的环境.

另一银行交易员则表示,虽然市场资金宽裕,但还是对年底的例行性需求保守看待,目前无论公债或公司债RP的资金落点都以月内为主.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.