更新版 1-中国汇市: 人民币在中间价带动下收升,客盘净结汇力道仍占优势

* 人民币即期收高

* 中间价连续第二天上扬

* 未见大行大额购汇

* 客盘净结汇支撑仍较强 (更新收盘报价)

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期 周二随中间价连续第二天走高而收升.交易员称,今天未见明显的大行购汇盘出现,但低价美元已经吸引部分客盘购汇出现,虽然不足以抵消结汇力道,但市场已趋于相对均衡.

他们并指出,随着此前大行购汇平衡市场,交投已经渐趋活跃,且已经连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱或就此破解,央行亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

"结汇还是多,但没有以前那么绝对,央行干预蛮有成效的,...但长期还要看美元走势等,仍需要观察."上海一股份制银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2324 6.2300 6.2353 6.288 6.2892 6.2350

交易员并认为,市场基本摆脱此前持续逾一月的人民币"涨停"僵局,这当然为监管层乐见,但现在还不能说人民币升值预期就转向贬值了,只能说升值预期相对缓和一些,结汇力道仍强.

"企业还是在结汇,银行的心理不光要看即期,也要看远期.现在即期也就说明,日内可能愿意长(做多)美元,远期比较稳.这说明大家都领会了上面的意思,就是说不愿意人民币升值太快,要稳."上海另一个股份制银行交易员称.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年11月人民币实际有效汇率指数为109.64,创下1994年该数据公布以来新高,较10月份微升1.58%.

东京汇市日圆周二小跌,兑美元逼近20个月低位,市场预期日本新政府将施压央行采取更积极货币刺激措施,令日圆承压.欧元则持稳,受美国财政悬崖谈判进展憧憬支撑.

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3110/65 6.3120

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2085/25 6.2143

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,335点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3659元.