《即时观点2》台湾央行如预期维持利率不变,明年第一季依旧难以升息

路透台北12月19日 - 台湾央行周三公布第四季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第六度维持重贴现率在1.875%不变.

台湾央行并表示,明年国际商品行情稳定,预料经济成长力道温和,若物价下跌,希望实质利率能够转正.

台湾央行在声明中称,国际前景仍不确定,台湾的经济成长温和,此令通膨压力减轻.

根据路透访查12家金融机构,所有金融机构一致认为今日央行利率将维持不变,央行本次决议料会是自去年9月起第六度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.

**市场评论**

--永丰金控总经分析师 黄韵玲:

台湾经济仍缓慢复苏,且仍有通膨的压力,我们认为下季央行仍会维持利率不变.

--台新投顾分析师 王凯民:

央行的利率决策不变符合预期,不过央行提到明年CPI会温和成长,我们的看法不太一样,我们认为明年下半年仍有物价上涨的压力,还是要注意.不过整体而言央行的货币政策将维持一段时间,对市场没有特别影响,我们预期如果明年美国经济好转,央行要升息最快的时间点也要到第二季或第三季.

--元大投顾总经分析师 王诚宏:

央行维持利率不变,一如市场预期,预期在明年第三季以后,央行才会考虑升息,主要因为明年消费者物价指数(CPI)可望保2%,而目前欧美系统风险虽已慢慢解除,然全球投资人信心仍需要半年时间才会回温,景气复苏力道才会比较快,届时央行才会有升息的考量.

--渣打银行分析师 符铭财:

我预期中央银行明年第一季仍将维持重贴现率不变,除非经济出乎外界预料出现非常明显的成长.经济已在今年第二季触底,现在就要看美国跟欧洲的复苏状况,这两个地区的情形对2013年的经济展望十分重要.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布.

* 台币兑美元 收盘微跌0.2分,报29.102台币.

* 指标10年期公债101/9殖利率 收盘升0.1基点至1.1485%.

* 台股加权股价指数 收高0.44%至7,677.47点.

**相关连结**

* 相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

* 官方最新预估,台湾2012年经济成长率为1.13%,通膨率1.93%;2013年则预估为3.15%和1.27%.