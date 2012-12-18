中港证券: 明年大陆及香港IPO市场将复苏,A股IPO融资增三成--安永

路透上海12月18日 - 国际会计和咨询公司安永 周二发布报告认为,明年随着国内经济的复苏,包括大陆及香港在内的大中华区首次公开发行(IPO)市场将会有所复苏,其中A股IPO融资额预计在1,300亿元人民币,较今年增三成.

据安永报告,今年香港市场和大陆A股的IPO融资额预计均下降逾六成,分别为880亿港元和1,030亿元,大中华区合计融资额占全球22%,居全球第二.而去年大中华区IPO融资额全球占比达四成,连续第二年领跑.

安永预计,明年香港将有超过80宗IPO项目,筹资总额为1,300亿港元,较今年增长近五成.中小型企业的上市会更趋活跃,但缺乏超大型企业上市.

"下半年若有海外企业或内地大型国企在港上市,那(融资)规模可能更乐观一些."安永大中华科技行业主管合伙人刘国华表示.

2012年大中华区IPO活动疲弱是由于缺乏大型IPO.安永中国审计服务合伙人汤哲辉指出,大中华区股票市场不振,整个地区投资信心疲弱,投资者普遍选择观望.

安永方面还预计,若证监会对内地企业登陆H股市场门槛调降,明年将会有更多内地民营企业以H股上市;所涉行业将会比较分散,但仍将以内需为主的行业领先.而房地产企业有强烈的融资需求,一旦市场转好,将会有更多内房股在香港上市.

目前,内地企业赴港主板上市门槛俗称"四五六":净资产规模在4亿元人民币以上,融资规模不低于5,000万美元,年净利润不低于6,000万元人民币.在很长一段时间内,只有大型国企容易满足这些条件,众多中小民营企业很难从中国证监会拿到赴港上市无异议函,只好通过红筹模式实现在港上市.

另外,B股公司将继续寻求在香港上市,特别是市值较大,港澳台等海外投资者占有相当比重,公司有拓展海外业务的需求,业绩优良,符合香港联交所挂牌要求的B股公司,有希望转板H股.

中集集团 的B股转H股计划已基本完成,周三将以介绍形式在香港联交所上市.中集此次转板涉及14.30亿股股份,但不会新募资本.