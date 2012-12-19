更正-东南亚股市: 马来西亚股市触及七周高位,菲律宾股市结束连跌(12月18日)

(正文第二段有误,应为"这些个股具有高价值,市场人士认为其已经超卖",而非"因估值高市 场人士认为这些个股超卖") 路透曼谷12月18日 - 马来西亚股市周二升至七周高位,Axiata Group Bhd 等 电信类股领涨,而菲律宾股市扳回盘初跌幅,因投资者买进走势落后的大盘股,如SM Investme nts Corp 等. 马来西亚股市收高0.7%,Axiata Group和DiGi.Com 分别以3.4%和1.4%的涨幅 领涨.这些个股具有高价值,市场人士认为其已经超卖. 菲律宾股市收高0.23%,结束连续四日的跌势,不过低于上周的纪录收盘高位5,831.50点. 泰国股市 上涨0.3%,报1,362.94,为近17年以来的收盘新高.新加坡海峡时报指数 收低0.06%.(完) 涨跌 当日 今年以来 2011年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 新加坡 3156.79 -1.91 -0.06 +19.29 2646.35 马来西亚 1659.44 10.86 +0.66 +8.41 1530.73 泰国 1362.94 3.85 +0.28 +32.93 1025.32 印尼 4301.44 -14.42 -0.33 +12.54 3821.99 菲律宾 5636.59 12.74 +0.23 +28.93 4371.96 越南 393.39 -0.24 -0.06 +11.90 351.55 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)