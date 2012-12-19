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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 11:47 BJT

更正-东南亚股市: 马来西亚股市触及七周高位,菲律宾股市结束连跌(12月18日)

(正文第二段有误,应为"这些个股具有高价值,市场人士认为其已经超卖",而非"因估值高市
场人士认为这些个股超卖")
    路透曼谷12月18日 - 马来西亚股市周二升至七周高位,Axiata Group Bhd 等
电信类股领涨,而菲律宾股市扳回盘初跌幅,因投资者买进走势落后的大盘股,如SM Investme
nts Corp 等.
    
    马来西亚股市收高0.7%,Axiata Group和DiGi.Com 分别以3.4%和1.4%的涨幅
领涨.这些个股具有高价值,市场人士认为其已经超卖.
    
    菲律宾股市收高0.23%,结束连续四日的跌势,不过低于上周的纪录收盘高位5,831.50点.
    
    泰国股市 上涨0.3%,报1,362.94,为近17年以来的收盘新高.新加坡海峡时报指数
收低0.06%.(完)
    
                                   涨跌      当日    今年以来   2011年
                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                 
 新加坡               3156.79     -1.91     -0.06    +19.29   2646.35
 马来西亚             1659.44     10.86     +0.66     +8.41   1530.73
 泰国                 1362.94      3.85     +0.28    +32.93   1025.32
 印尼                 4301.44    -14.42     -0.33    +12.54   3821.99
 菲律宾               5636.59     12.74     +0.23    +28.93   4371.96
 越南                  393.39     -0.24     -0.06    +11.90    351.55
 

 (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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