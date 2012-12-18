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债券 | 2012年 12月 19日 星期三 00:38 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%,投标倍数为3.99

路透华盛顿12月18日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.015 价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 76.59% 投标倍数 3.99 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,200,400 总投标 159,548,635,400 竞争性投标得标 39,672,688,600 非竞争性投标得标 327,511,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/20 到期日 2013/01/17 CUSIP码 9127957B1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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