表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%,投标倍数为3.99

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透华盛顿12月18日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.015 价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 76.59% 投标倍数 3.99 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,200,400 总投标 159,548,635,400 竞争性投标得标 39,672,688,600 非竞争性投标得标 327,511,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/20 到期日 2013/01/17 CUSIP码 9127957B1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。