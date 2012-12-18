英国债市:美国财政协议达成预期打压英债至三个月低位,关注英央行会议记录

路透伦敦12月18日 - 英债价格周二触及三个月低位,由于市场寄望美 国政界人士将达成预算协议,且避免可能损及全球经济的增税减支政策,投 资者转回至风险较高的资产. 继美国总统奥巴马周一向共和党提出一项包含对富裕阶层增税立场上 重大改变的建议后,欧洲股市触及2012年新高,而且核心公债市场下跌. 1624 GMT,10年期英债收益率(殖利率) 触及三个月高位1. 967%,日内收高7个基点,报1.96%.英债的表现亦逊于德债,10年期英债较可 比德债的利差 走阔3个基点至54个基点. 两年期英债 和五年期英债 收益率均触及逾六个 月的最高位,分别报0.399%和0.937%. 3月英债期货 结算价下滑67个跳动点,报117.61,盘中稍早曾触 及合约低位117.48.可比德债期货 结算价收低45个跳动点,报114. 41. "我认为英债更多是受到风险市场变动的驱动,而不是国内因素,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示. 数据显示,英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期的升幅为5月以 来最高,英债价格对此几无反应. 然而,其他策略师称,国内因素可能在一定程度上可以解释英债的不佳 表现,并称英国议会颇具影响力的财政委员会正在寻找量化宽松有效性的 更多证据. "似乎他们对量化宽松略微有些怀疑,而且在考量这是否是应该继续推 行的正确政策.因此若这降低了人们对更多量化宽松的预期,那么明显会对 英债形成些许利空作用,"美国银行美林全球研究部固定收益部策略师John Wraith表示. 近几周英债的表现逐渐延续逊于德债的态势,因为交易商将低了对英 国央行购买更多公债的预期,而且在为未来三个月大量英债发行做准备. 周三早盘,投资者将看到英国央行最新政策会议的会议记录,以及英国 工业联盟(CBI)公布的零售销售报告.(完)