路透多伦多12月18日 - 加拿大主要股指周二上涨,金融股及能源股推升大盘.因有关 美国财政协商进展的乐观气氛增强. 共和党议员对众议院议长贝纳的支持度仍在.他与奥巴马总统在避免财政悬崖的谈判 中已各自软化了立场. "这两位领导人之间的关系似乎有所改善,有望达成某种共识,"Maison Placements C anada总裁John Ing说. 能源板块受到油价上涨的激励攀高1.2%,是带动大盘的主要推手.Suncor Energy Inc 上涨1.5%至32.65加元.Canadian Natural Resources Ltd 大涨2.2%至 28.25加元. 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高52.99点,或0.43%,报12,334.34点.十 个主要板块中有八个收高.该指数自11月中的低点已经上涨超过4%. 金融类股上涨0.9%,因其股价相对便宜,且收益率前景看好,因而吸引投资人买进. 加拿大最大银行加拿大皇家银行 上涨1.3%,至59.85加元.多伦多道明银行<TD .TO>上涨1.1%至82.12加元.加拿大丰业银行 上涨1.1%至57.28加元.Insurer Man ulife Financial Corp 跳涨3.3%至13.43加元.(完)