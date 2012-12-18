加拿大汇市: 加元回落,关注并购相关资金流动及美国财政协商

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透多伦多12月19日 - 加元兑美元周二下跌.投资人继续为美国预算协商 的不确定性做准备. 加元走软,与股市涨势相悖.此前澳洲央行称矿业投资可能已经触顶,导致与 大宗商品相关的货币下跌. "避免财政悬崖的协商短期内有一些解决之道的话,应该对股市利好,对风险 胃纳有利,对加元也应该是正面消息.所以我们正在观望.问题在于它带来的效应 会有多少,"Capital Markets Trading, CIBC总监Darcy Browne说. "市场正在期待加拿大有更多作为,但是现在还没有显现出来." 加元兑美元 报0.9857加元或1.0145美元,略低于周一北美收盘价0. 9837加元,或1.0166美元.分析师表示,加元盘中保持横盘整理,交投区间在0.983 2至0.9859加元. 汇市分析师也关注数项加拿大与国外企业交易案可能带来庞大的资金流动. 除了加元兑日圆、兑澳元及新西兰元以外,加元兑其他主要货币全线走软.( 完)
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。