加拿大汇市: 加元回落,关注并购相关资金流动及美国财政协商

路透多伦多12月19日 - 加元兑美元周二下跌.投资人继续为美国预算协商 的不确定性做准备. 加元走软,与股市涨势相悖.此前澳洲央行称矿业投资可能已经触顶,导致与 大宗商品相关的货币下跌. "避免财政悬崖的协商短期内有一些解决之道的话,应该对股市利好,对风险 胃纳有利,对加元也应该是正面消息.所以我们正在观望.问题在于它带来的效应 会有多少,"Capital Markets Trading, CIBC总监Darcy Browne说. "市场正在期待加拿大有更多作为,但是现在还没有显现出来." 加元兑美元 报0.9857加元或1.0145美元,略低于周一北美收盘价0. 9837加元,或1.0166美元.分析师表示,加元盘中保持横盘整理,交投区间在0.983 2至0.9859加元. 汇市分析师也关注数项加拿大与国外企业交易案可能带来庞大的资金流动. 除了加元兑日圆、兑澳元及新西兰元以外,加元兑其他主要货币全线走软.( 完)