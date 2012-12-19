金砖国家: 12月18日股汇市收盘纵览

路透12月19日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月18日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.6%,收报1,046.24点.

中国股市:沪综指周二微幅收升再创逾四个月新高.银行、券商、水泥等板块冲高后遭遇抛压,地产板块领跌.盘间指数震荡开始加剧,显示大盘在大幅上涨后上档压力陡增,多空有所分歧.市场人士认为,大盘短期调整概率增大,但其后仍有一定上行空间.沪综指 收报2,162.464点,涨2.122点或0.1%.此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为988亿元人民币,上日为1,103亿元.

香港股市:连续第二日收跌,友邦保险因股东美国国际集团(AIG)出售在该公司的剩余持股而下挫3.3%,拖累恒指.恒生指数 收低0.1%至22,494.7点,恒生国企指数 小涨0.1%.

中国汇市:随中间价连续第二天走高而收升.交易员称,今天未见明显的大行购汇盘出现,但低价美元已经吸引部分客盘购汇出现,虽然不足以抵消结汇力道,但市场已趋于相对均衡.他们并指出,随着此前大行购汇平衡市场,交投已经渐趋活跃,且已经连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱或就此破解,央行亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,335点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3659元.

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印度股市:在印度国家银行(SBI)等银行股的带领下走高,因市场对议会将通过银行业修正案的憧憬盖过了对印度央行维持指标利率和银行存款准备金率不变的失望情绪.指标BSE指数 涨0.63%,或120.33点,收报19,364.75点,创11月30日以来最大单日百分比涨幅.

印度汇市:卢比连续第五个交易日走低,至三周低位,因石油和防御类企业的美元需求强劲抵消了美元流入印度股市的影响.卢比兑美元 收盘报54.85/86,此前低见55.0550,为11月29日以来最低.周一收盘报54.84/86. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收涨至1,517.100点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.47%至802.42点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.28%报30.8545;卢布兑欧元 涨0.26%,报40.6725. ==============================================================

巴西股市:拉美股市上扬,因美国预算谈判取得进展的迹象提振市场对风险较高资产的胃纳.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.42%,报59,818.63点.为两个月来高点.

巴西汇市:拉美货币受到美国预算谈判取得进展的迹象提振,此外巴西雷亚尔还受到央行向汇市注入流动性的一系列举动支撑.巴西雷亚尔兑美元 涨0.4%,收报2.0881. ==============================================================

南非股市:再创纪录收盘高位,周二涨0.5%,因投资者涌入今年表现逊于大盘的Exxaro Resources 等矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.55%,报34,464.75点,为纪录收盘高位.综合指数 收涨0.53%,报38,879.70点,亦为纪录收盘高位.

南非汇市:兰特续涨至两个多月高位,因市场认为南非总统祖马(Jacob Zuma)再次当选非洲人国民大会(ANC)主席将利好投资.1557GMT,兰特兑美元 涨至日高8.5125,因南非股市创下纪录收盘新高. (完) (编译 许娜; 审校 张荻)