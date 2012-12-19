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市场报道 | 2012年 12月 19日 星期三 08:04 BJT

****欧洲经济指标预测--12月19日-12月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
 
       
12月17日当周
          
 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0900      欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)                      10月             --         盈余35
           欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元)                                     盈余60          盈余8
 0900      欧元区净投资流动(亿欧元)                                10月            --          流出36
 0900      德国Ifo企业景气判断指数                                 12月          102.0          101.4
           德国Ifo企业现况指数                                                   108.0          108.1
           德国Ifo企业预期指数                                                    96.3           95.2
 0900      意大利工业订单(经季节调整,较前月)                       10月            --             -4%
           意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期)                                  --         -12.8%
           意大利工业销售(经季节调整,较前月)                                        --          -4.2%
 0930      英国央行投票情况(升息-不变-降息)                        12月          0-9-0          0-9-0
 1100      英国CBI零售销售差值                                     12月             25             33
 
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      德国PPI(较前月)                                         11月          -0.2%           持平
           德国PPI(较上年同期)                                                   +1.4%          +1.5%
           德国进口物价(较前月)                                    11月          -0.3%          -0.6%
           德国进口物价(较上年同期)                                              +0.9%          +1.5%
 0700      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                    11月             --      顺差28.21
 0900      意大利零售销售(经季节调整,较前月)                       10月             --          +0.1%
           意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期)                                 --          -1.7%
 0930      英国零售销售(较前月)                                    11月          +0.3%          -0.8%
           英国零售销售(较上年同期)                                              +1.5%         +0.6%
           英国扣除燃油的零售销售(较前月)                                        +0.4%         -0.7%
           英国扣除燃油的零售销售(较上年同期)                                    +2.3%         +1.1%
 1000      意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                          11月             --       顺差14.7
 1500      欧元区消费者信心指数                                    12月        负26.85        负26.9
 
         
 12月21日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0001      英国Gfk消费者信心指数                                   12月           负25           负22
 0700      德国GfK消费者信心指数                                    1月            5.9            5.9
 0745      法国企业景气判断指数                                    12月             89             88
 0900      意大利薪资(较前月)                                      11月             --          +0.2%
           意大利薪资(较上年同期)                                                   --          +1.5%
 0930      英国经常帐(亿英镑)                                    第三季        赤字140        赤字208
 0930      英国国内生产总值(GDP)(较前季)                     第三季终值          +1.0%          +1.0%
           英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                     -1.0%          -0.1%
 0930      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                        11月            142             65
           英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                      --      盈余146.8
 1000      意大利消费者信心指数                                    12月           85.1           84.8
       
    
 12月24日当周
    
 12月24-28日
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      英国Nationwide房价指数(较上月)                          12月             --           持平
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                                       --          -1.2%
  
 12月25日(二)
 暂无重要经济指标.
   
 12月26日(三)
 暂无重要经济指标.(完)

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