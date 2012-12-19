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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 08:24 BJT

美国财政: 众议院周四将对财政悬崖提案进行表决--共和党领袖

路透华盛顿12月19日 - 美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)周二表示,他预计周四将就共和党避免"财政悬崖"的提案进行表决,估计这项计划将可取得足够的票数获得通过.

之前共和党高层在周一拒绝了白宫有关避免财政悬崖问题的最新提议.

而共和党计划进行表决的议案准备调高收入在100万美元以上阶层的税率,同时延长对其他纳税人的低税率政策.(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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