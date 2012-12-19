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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 08:20 BJT

日本股市: 日经指数升穿10,000点,为四月初以来首次

路透东京12月19日 - 日股日经指数 周三升穿10,000点大关,为四月初以来首
次,因迹象显示美国财政协商出现进展,且市场也预期日本新任政府将出台积极宽松政策来
振兴经济.
    
    日股日经指数 上涨1.3%至10,054.20点,东证股价指数 上涨1.5%至828
.81.点.(完)

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