《中国报摘》--中国证券报12月19日

* 头版头条:

--中国国土资源部办公厅副主任李俊喜表示,最近,一些地方土地市场有所波动.为此,国土部将进一步加大分类指导力度,区分不同城市，采取切实措施，保持土地市场稳定足额供应,平抑土地市场价格异常波动.

* 其他:

--商务部新闻发言人沈丹阳表示,去年以来,中国光伏产业出现不景气甚至亏损的现象,产业发展处在非常艰难时期.商务部将依照自己的职责积极参与国家正在拟定的支持光伏产业发展相关政策.

--国土资源部土地利用管理司司长廖永林透露,国土部将建立房地产大企业和大地块跟踪督查制度,跟踪督查上述企业和地块的履约建设情况,每月汇总更新并接受社会监督.这是国土部近年来在对热门地块进行专项监测后首次提出建立该制度.

--中国人民银行日前召开行长办公会议,会议要求,继续把握好稳中求进的工作总基调,加强和改善宏观调控,继续实施稳健的货币政策,高度重视、深入分析金融领域存在的风险隐患,坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线,同时继续深化金融改革,促进经济结构调整和经济发展方式转变.

--中国出口信用保险公司宣布,中投公司已通过汇金公司向该公司注资200亿元人民币.

--中国人民银行公告称,中国人民银行同意中国银行间市场交易商协会发布《中国银行间市场债券回购交易主协议》,要求市场参与者开展债券回购交易应当签署《主协议》,并及时将签署后的《主协议》及其补充协议向交易商协会备案.