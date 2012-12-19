日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月17日当周 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,917 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,165 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 12月21日(五) 暂无重要经济数据公布 * 12月24日当周 12月24日(一) 暂无重要经济数据公布 12月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 99 12月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 1月 -- 69 (完)