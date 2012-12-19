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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 08:14 BJT

****日韩经济指标预测--12月19日-12月26日****

路透12月19日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
       
    
    * 12月17日当周  

 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周             --      卖超5,917
           外资投资日本股市(亿日圆)                                                 --      买超1,165
    
         
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0300      日本央行利率决定                                          --             --          0.10%
        
    
 12月21日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
               
    * 12月24日当周 

 12月24日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
        
 12月25日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      韩国消费者信心指数                                      12月             --             99
 
 12月26日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                          1月             --             69
      
 (完)

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