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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月19日

路透香港12月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数周二收高115.57,或0.87%,报13350.96点.因......
 
     美国股市周二放量收升,道琼工业指数      收涨115.57点,或0.87%,至13,350.96点,标准普尔500
 指数创一个月来最大双日涨幅,因市场相信美国政府将达成协议,避免增税节支举措损及经济的情况出
 现.               
 
                                                                                          
 公司名称            ADR代码     收盘价   涨跌幅     成交量      ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                      (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       215.110    0.55      43665            16.671       0.07
 中国铝业                      11.670    1.21      85436             3.618       2.48
 中国移动                      58.110    1.43     156012            90.071       0.13
 中国人寿                      47.360    0.55      98445            24.469       0.49
 中石油                       140.690    0.39      28264            10.903       0.59
 中石化                       112.150    1.17      20530             8.692       0.48
 汇丰控股                      52.260    0.25     317338            81.003       1.13
 中电信                        55.240    0.35      26944             4.281       1.21
 中国联通                      15.640   -0.26     219927            12.121       1.18
 兖州煤业                      16.770    2.63     191075            12.997       2.50
 华能国际                      36.860    1.21      27876             7.142       0.73
 南方航空                      25.200   -0.20       7445             3.906       1.19
 东方航空                      20.450    0.10      11543             1.585     -49.53
 中芯国际                       2.430    2.53     187093             0.377       3.19
 
 (整理 梁慧仪)

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