《台湾报摘》--工商时报12月19日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 头版头条:
--手机通话费明年大降价,在NCC(国家通讯传播委员会)主导下,台湾电信业者已完成明年度降价资费方案,手机预付卡降幅最多,降幅逾20%,一般资费降幅约10%,以多数民众平均每月700、800台币通话费估算,每月可省下约百元,创下国内电信史最大降幅.
* 其他:
--明年起证所税正式登场,为了避税，台股上市、上柜及兴柜等三大市场,罕见联袂掀起新股赶挂牌热潮,不仅昨日上市柜6家、兴柜5家挂牌,分别创下上市柜、兴柜今年单日挂牌家数新高.
--马英九总统昨日表示,台湾与新加坡洽签的经济伙伴协议(ASTEP)已大致就绪,明年初应有较突破的进展,他也肯定经建会提出的经建目标"有这样的气势是好的",希望民间与政府共同拚经济,使明年济成长率达到3.8%,进一步超越主计总处预估的3.15%.
--产险业投资股票,如果因股价上涨而超标,金管会将"通融",金管会主委陈裕璋昨日与产险业董总座谈,业者反映,投资股票可能因市价上涨超出法定投资限额,原本要6个月之内限期调整,金管会原则同意以投资时点合规即可.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。