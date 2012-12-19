《台湾报摘》--工商时报12月19日

--手机通话费明年大降价,在NCC(国家通讯传播委员会)主导下,台湾电信业者已完成明年度降价资费方案,手机预付卡降幅最多,降幅逾20%,一般资费降幅约10%,以多数民众平均每月700、800台币通话费估算,每月可省下约百元,创下国内电信史最大降幅.

--马英九总统昨日表示,台湾与新加坡洽签的经济伙伴协议(ASTEP)已大致就绪,明年初应有较突破的进展,他也肯定经建会提出的经建目标"有这样的气势是好的",希望民间与政府共同拚经济,使明年济成长率达到3.8%,进一步超越主计总处预估的3.15%.