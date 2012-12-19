《台湾报摘》--经济日报12月19日

* 头版头条:

--日圆贬值,购买日系汽车、服饰可望捡到便宜,明年首季到日本旅游团费也可望比今年便宜最多5,000台币,汽车龙头厂和泰总经理苏纯兴昨日表示,原订明年新车涨价近3%,现已决定减半至1.5%,农历春节后实施.

* 其他:

--三商美邦人寿 昨日挂牌上市,该公司副董事长陈翔玠指出,明年20周年时要把触角延伸至大陆,上海或北京择一设代表处,未来有任何并购机会都不排斥,如果有人来敲门,会善意回应,"我们家都有装电铃,没问题."

--金管会研议开放台湾产险业到大陆经营"理赔服务"及"损害防阻"业务,并开放台湾产险公司与大陆合资设立"损害防阻及风险管理顾问公司",以扩大产险业务商机.

--看好台湾餐饮市场前景,日本最大餐饮连锁业者云雀(Skylark)集团昨日宣布,将加码投资台湾.包括投资数千万元在台中潭子设立中央厨房,并加速在中南部拓点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.