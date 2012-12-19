《全球主要国家债券发行预告》--12月19日-12月26日

路透12月19日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明 外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/19 0120 日本 三个月期贴现国库券 12/19 0830 葡萄牙 15.0-17.5亿欧元 2013年6月21日到期公债 和2013年12月20日到期 公债 12/19 1800 美国 七年期公债 12/19 加拿大 两年期公债 12/20 1800 美国 五年期公债 12/21 日本 增加流动性标债 12/24 1350 法国 BTF国库券 12/24 1630 美国 13周和26周期国库券 12/26 1630 美国 四周期国库券 12/26 0130 日本 两年期政府公债 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)