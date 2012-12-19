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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 08:46 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月19日-12月26日

路透12月19日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明
外均为GMT时间.
        
 日期     时间    国家     规模             发行细节
 12/19    0120    日本                      三个月期贴现国库券
 12/19    0830    葡萄牙   15.0-17.5亿欧元  2013年6月21日到期公债
                                            和2013年12月20日到期
                                            公债
 12/19    1800    美国                      七年期公债
 12/19            加拿大                    两年期公债
 12/20    1800    美国                      五年期公债
 12/21            日本                      增加流动性标债
 12/24    1350    法国                      BTF国库券
 12/24    1630    美国                      13周和26周期国库券
 12/26    1630    美国                      四周期国库券
 12/26    0130    日本                      两年期政府公债
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)

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