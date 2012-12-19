中国金融: 中国信保获中投200亿元注资,注册资本增至约272亿元

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透北京12月19日 - 中国出口信用保险公司称,已获得由中国主权财富基金--中投公司 通过汇金公司200亿元人民币的注资.注资后,其注册资本将增至271.6亿元.
上海证券报周三引述中国信保董事长王毅称,获得200亿元巨额注资之后,作为中国唯一的政策性出口信用保险机构,中国信保的资本实力和抗风险能力大大增强,承保能力和偿付能力大幅提升,能更好地支持中国企业扩大国际市场份额.
中国信保是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国惟一承办政策性出口信用保险业务的金融机构. 其业务范围包括:中长期出口信用保险业务;海外投资(租赁)保险业务;短期出口信用保险业务;进口信用保险业务;来华投资保险业务等.(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。