中国金融: 中国信保获中投200亿元注资,注册资本增至约272亿元

路透北京12月19日 - 中国出口信用保险公司称,已获得由中国主权财富基金--中投公司 通过汇金公司200亿元人民币的注资.注资后,其注册资本将增至271.6亿元.

上海证券报周三引述中国信保董事长王毅称,获得200亿元巨额注资之后,作为中国唯一的政策性出口信用保险机构,中国信保的资本实力和抗风险能力大大增强,承保能力和偿付能力大幅提升,能更好地支持中国企业扩大国际市场份额.