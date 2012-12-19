《台湾重要政经日程》--12月19日-2013年10月10日

12/19(三) --09:00 台经院与经济日报合办"经济投资展望论坛". --15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.

1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.

1/7(一) --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.