专栏节选: 寿险业的崩坏危机--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 一九九○年代末期，日本利率降至几近于零，至今已有七家保险公司破产。现在，台湾和美国也进入实质零利率的环境，两国的寿险公司是否也会步上日本同业的后尘？

仔细想想，台湾几乎所有外商保险公司在台分公司，都相继转让给本地的财团或同业；这并不表示台湾业者的经营绩效比较好，隐藏在背后的，反而是台湾寿险业可能暴露的财务风险，比我们想像的还要高。

台湾寿险业要么资本不够充裕，不然就是获利能力不足；未来要有能力偿付保险给付，就至少要强化其中一项。我们若能愈早进行改革，问题就愈容易解决。

外商保险业者急于离开台湾市场的主要原因，是依据他们的会计标准，台湾分公司的营运还得挹注大量的资本；与其后续还要加码数十亿新台币的新资金，他们宁可直接放弃台湾市场，认赔出场。

若以台湾目前的会计标准来看，这些公司的营运资本仍然相当充足，或许我们可说这是会计套利，但本地会计认定标准的宽松程度，确实让外商占尽便宜。

至于台湾本地财团为什么要买下外商保险公司？本地财团通常是着眼于外商保险公司的规模，而非获利力。

过去外商保险公司常用国际会计准则（ＩＦＲＳ），来判定台湾分公司是否具有获利能力；一旦台湾实施ＩＦＲＳ，并提高风险基础资本的规定，届时接手的本地财团或许会发现，他们为了表面的胜利却付出了惨痛的代价。

台湾寿险公司受到二十年前寿险业开放的冲击，突然增加了不少对手，迫使他们压低保费，拉高所有业者的保单预定利率。这种现象多发生在利率政策朝零发展的国家。

台湾寿险业的保单预定利率绑死在八％动弹不得，平均也有四％至五％，对照现行全球主要国家，固定收益投资仅约一％的状况下，只会不断侵蚀台湾业者的资本基础，破产风险也不断升高，就像日本一样。

如果一家保险公司倒闭，政府肯定会接管、重建，并试图出售；当然，这笔庞大的成本支出都由纳税人买单。

看看国华人寿的例子吧！投保人在二十年前搭上业者激烈竞争下的顺风车，即享有高额的保单利率，而且还有政府保障给付，但风险却得由全体纳税人承担。

那我们能做什么呢？政府应该给予保险公司调整既存保单预定利率的权力，才能在持续长期零利率的环境下，免于破产命运；而投保人仍可维持原本的死亡保险金及完整的储蓄本金，只是利率低了一点、报酬率少了一些。

这么一来，台湾便可望免于陷入另一场大型的金融危机，纳税人也不必再当冤大头，并可强化道德风险原则──享有报酬的同时，也要承担风险。（完）

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.