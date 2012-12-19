专栏节选 :从低基期市场切入,2012年其实是全球股市的好年--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月20日出版的当期「老谢开讲」专栏) 基金公司施罗德集团国际股票部主管梅尚纽（Virginie Maisonneuve）在全球法说会上大胆预言：二○一三年两大惊奇︱︱中国及西班牙，而且一三年股市会跑赢债市，可逢低吸纳股票。

梅尚纽看好西班牙的理由是，随着希腊展开回购国债计画，削减长期债务，而西班牙已完成一二年融资所需，加上西国已为银行申请四百亿欧元援助，欧债危机在年底前显着地缓和下来，预料在一三年九月德国大选前，欧元区不会有大风险，一三年市场出现大幅震荡机率将减小。

至于美国财政悬崖的问题，梅尚纽认为，两党会妥协以减轻对经济造成的冲击。最有可能达成的方案是在其他范畴上进一步削减开支，最坏的情况是拖累美国一三年ＧＤＰ（国内生产毛额） 一．五至二％，发生失控的大问题也不易。

她看中国的问题也很乐观，这两年外国投资者对中国经济一直都太悲观，并「看死」中国经济将出现「硬着陆」，她预估中国经济硬着陆机会很小，目前在香港股市资金的活络，已可看出市场资金对中国抱持很高的期待。她表示，一三年股市唯一未反映的风险是中东可能引爆的战争问题。但整体而言，股市不明朗的因素已大大减少，在债券估值已高的情况下，一三年股市很有机会跑赢债市。

**2011年欧债危机爆发 全球跌多涨少**

我引用梅尚纽女士的观点来为一三年的投资定调，一二年已接近尾声，想想一一年此时，欧债危机在九月引爆，全球股市都出现暴跌走势，整个一一年的全球股市可说是跌多涨少，表现最出色的是美股，四大指数皆上涨，道琼指数从一○年封关的一一五七七．五点，到一一年收盘是一二二一七．六点，道琼指数全年上涨五．五二九％，堪称全球表现最好的市场。

除了美股之外，东协股市也出现一点绿意，像菲律宾股市就从一○年底的四二○一．一四点涨到一一年封关的四三七一．九六点，上涨四．○七％，多数东协国家普遍都小幅上扬，但是除了美股及东协市场外，全球股市可说是跌多涨少。

以欧债危机最核心的德国股市来说，德国股市在一○年收盘是六九一四．一九点，那一年欧债危机爆发，欧洲首当其冲，德国股市到一一年底跌到五八九八．三五点，整年跌幅达一四．六九％；身处欧债风暴核心的西班牙股市从九八五九．一点跌到八五六六．三点，跌幅也有一三．一％。

但是在欧债风暴核心以外，被台风尾扫到的亚洲股市灾情反更惨重，一一年此时，台湾正进行总统大选，股市最惨跌到六六○九．一一点，台股在一一年灾情惨重，指数从年初的八九七二．五点跌到年尾的七○七二．○八点，全年度指数大跌一九○○．四二点，跌幅高达二一．一八％，算得上是全球股市重灾区之一。

亚股在一一年，除了东协国家外，普遍都是灾情惨重，最惨的是上证从二八○八．○八点跌到二一九九．四二点，全年大跌二一．六八％，跌幅在全球股市排名居首位；香港股市则受中国影响，香港恒生指数在一一年从二三○三五．五○点跌到一八四三四．四○点，全年跌幅也达一九．九七％，中港台三地股市同为天涯沦落人。 韩国与日本股市也表现欠佳，一一年韩国从二○五一点到年尾跌到一八二五．七四点，全年下跌一○．九八％；日经指数则从一○二二八．九三点跌到八四五五．三五点，全年跌幅达一七．三％。整体来看，一一年是相当黯淡的一年。

然而，一二年全球股市却是上演大惊奇的一年，施罗德的年度报告称一三年两大惊奇──看中国及西班牙，理由很简单，因为一二年全球股市涨多跌少，全年下跌的市场只有中国及西班牙，施罗德锁定这两个市场，原因是这两国股市已连续下跌两年，基期相对低。

**2012年涨多跌少,中国、西班牙为两大输家**

西班牙一一年股市下跌一三．一％，一二年到十二月十七日为止仍下跌六．一四％，中国上证指数二○一一年大跌二一．六八％，一二年原本下跌逾六％，但经过十二月十四日超过四％的大涨，迄今仍小跌二％左右，到年终尚有几个交易日，中国股市从跌翻涨机率仍不小，施罗德锁定这两个基期最低的市场可以理解。

这当中，又以中国股市最值得期待。上证的大多头行情从○五年的九九八．二二点开始起涨，到○七年涨到六一二四．○四点，金融海啸后，上证也跟着崩盘跌到一六六四．九二点，这回最惨跌到一九四九．四六点，正好是中华人民共和国建国的那一年，有人认为上证「铁底」已出现。

上证果然在十二月三日触底之后，奋力拉升到十七日的二一六九．五七点，十二月低档以来，上证指数翻涨一一．二九％，在全球股市中表现出类拔萃，中国股市一二年基期偏低，因此一三年格外受瞩目。

这几年灾情最惨的莫如欧猪国家，希腊从○七年以来，股市下跌逾九成，但是一二年终于止住颓势，上涨二八．四六％；义大利股市也涨了四．八三％；施罗德看好西班牙，其实是从跌深反弹的角度来看，当希腊、葡萄牙、爱尔兰、义大利股市纷纷翻扬，西班牙单独再下跌机率也不大。中国与西班牙是一二年仅有的两个输家。

不过，一二年的赢家遍地都是，整个来看，一二年全球股市创历史新高的国家至少有八个，应该是○七年以来最多的一年。

涨幅最可怕的是委内瑞拉，从一二年年初的一一七○三六．一三点，大涨到十二月十七日的四七六四一五．二五点，全年大涨三五九三七九．一二点，涨幅达三○七％，更传奇的是，随着总统查维兹的病情恶化，委内瑞拉股市愈涨愈高，这是全世界最传奇的市场。

**东协国家创新高,菲律宾、泰国可圈可点**

中南美洲另一个创历史新高的国家，也是一二年完成总统大选的墨西哥，一二年以来墨西哥股市从三七○七七．五二点涨到四三三三八．三三点，涨了一六．八九％。代表东欧的土耳其股市，一二年从五一二六六．六二点涨到七七八○四．三八点，全年大涨五一．七六％，表现令人惊奇。代表非洲的南非也锐不可当，一二年从三一九八五．六七点涨到三八七九七．二二点，涨幅也达二一．二九％。

其他创历史新高的市场都落在东协国家，最神勇的是菲律宾。菲国第三季ＧＤＰ创下七．一％的高成长纪录，股市一一年小涨四．○七％；但是一二年创下五八六六．八三点的历史天价，全年大涨三五．二九％。泰国则创下一九九四年以来新高，一二年也涨了三三．六三％，可圈可点。

剩下创历史新高的还有印尼股市的四三八一．七四六点，马来西亚股市的一六七九．三七点。这是继○七年金砖四国股市频写历史天价以来，一二年创历史新高的闪亮族群。

另外，一一年欧债危机重击各国股市，经过一年的休养生息，也有很多国家超越一一年欧债危机的高点，回到金融海啸以来的最高点，最具代表性的是欧洲德国，德国股市涨到七六二七．一四点，已回到欧债危机之前的高点，而且德国股市一二年以来上涨二九．三四％。另一个强势的市场在瑞士，瑞士股市也创下了七○○○．六点的两年来新高。

其他创下一二年新高的市场，澳洲与纽西兰都是，亚洲则是新加坡、印度、香港，这其中又以新加坡表现最出色，全年涨幅达一九．六六％。在亚洲四小龙当中，以香港表现最出类拔萃。新加坡与香港是亚洲两个最低税赋的经济体，新加坡股市一二年跟着东协股市大涨而涨，香港则因热钱流入，也令人亮眼。

香港恒生指数一二年下半年表现出色，从一八○五六．四点大涨到二二六三六．四三点，涨幅二五．三七％，国企股则由九月起涨，指数从八九八七．七六点大涨到一一三八五．七六点，涨幅二六．六八％。国企的成分股完全来自中国，但是国企股大涨，中国上证指数反而下跌，可见资金的流动是股票市场十分重要的活水。假如中国一二年触底，一三年弹升，资金进出活跃的香港股市表现会更出色；一二年港股另外受惠台湾的证所税效应，很多台资股创下十分惊人的涨幅。

**苹果可能转空,低基期个股可望翻身**

另外，连续上涨了两年的美股，道琼在一一年上涨五．五二八％，一二年指数在一三二三五．三九点，美股道琼涨幅仍有八．三％，那斯达克从一一年底的二六○五．一五点起涨，目前是三○一○．六点，一二年的涨幅仍达一五．五六％。美股仍然牛气冲天，美国Ｆｅｄ（联准会）的印钞威力仍然十分巨大。

不过要注意的是，美股连续上涨，已形成高基期市场，与中国股市连续下跌形成的低基期市场，正好成强烈对比。一三年美股首先必须面临苹果可能转空的考验，这些年来，美股强势领军全球，苹果的股价频频大涨，一二年一度写下七○五．○七美元新天价，居功甚伟；但是到了第四季，苹果的威力减弱，十二月十七日跌到五○一．二三美元，已正式跌破年线支撑，市值也跌破五千亿美元，苹果可能形成美股的一大变数。

整体来看，一二年全球股市涨幅都不小，这会是一三年最大的利空，但是市场资金仍十分充沛，预料热钱仍会到处找机会。我的想法是，这些年被弃置一旁的低基期市场或低基期个股，有重新受青睐的机会，像中国、欧猪国家的股市，再如过去惨遭苹果压缩的诺基亚、ＲＩＭ股价从谷底翻扬，都涨了一倍，个人电脑的惠普、戴尔也有起色，太阳能的First Solar最近股价涨了一倍多，这些低基期的市场或个股，很可能有领衔一三年的机会。 (整理 高洁如; 审校 曾祥进)