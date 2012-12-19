中国债市动态: 年底前买气不足中长债收益率小涨,IRS亦呈升势

路透上海12月19日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债等利率产品收益率小涨约1个基点(bp),因经济企稳导致的未来上行预期仍在,且年底前买气不旺.在敏感度更高的利率互换市场,五年等品种涨幅则多达3个bp左右.

上海一银行交易员称,现券方面,"中长端的债(收益率)有点往上,(IRS)整个曲线上2-3个点吧."

对此,北京一银行交易员解释说,除了中国经济企稳令中长债未来承压,年底将至市场买气不足,料也是导致中长债收益率缓升的原因之一.