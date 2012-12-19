中国债市动态: 年底前买气不足中长债收益率小涨,IRS亦呈升势

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透上海12月19日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债等利率产品收益率小涨约1个基点(bp),因经济企稳导致的未来上行预期仍在,且年底前买气不旺.在敏感度更高的利率互换市场,五年等品种涨幅则多达3个bp左右.
上海一银行交易员称,现券方面,"中长端的债(收益率)有点往上,(IRS)整个曲线上2-3个点吧."
对此,北京一银行交易员解释说,除了中国经济企稳令中长债未来承压,年底将至市场买气不足,料也是导致中长债收益率缓升的原因之一.
剩余期限约6.72年的固息国债120016券最新报价 为3.4700%/3.4618%,上日尾盘为3.4600%/3.4550.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。