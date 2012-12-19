《中国报摘》--其他报纸重要消息12月19日

**上海证券报**

--中国财政部公布了长期股权投资征求意见稿,规定原来股权投资中投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,规定今后按照金融资产,按照成本法进行会计处理.

--商务部外资司司长刘亚军表示,除了上海浦东新区、天津滨海新区的商业保理试点正逐步开展之外,商务部目前正在研究CEPA(中港更紧密经贸关系安排)项下的广州与深圳商业保理试点,并且还将进一步扩大试点地区.

**第一财经日报**

--业内人士称,银监会正在酝酿对国内60多家信托公司的投资者进行摸底,信托业协会或将受银监会委托向各家信托公司收集投资者信息.计划一旦实行,各家信托公司都要将每一单客户认购信息上报信托业协会,这些信息包括但不限于客户姓名、认购金额、联系方式等.

**21世纪经济报道**

--权威人士透露,截至12月16日,工农中建四大行当月新增贷款不足790亿元人民币,同时,在经历了月初短暂的流出后,年底存款回流银行体系趋势明显,四大行前16日新增存款超过1,000亿元.