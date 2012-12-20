《香港重要政经日程》--12月20日-1月3日

==================今日重要政经消息=====================
12月20日(周四)
-- QPL International Holdings 公布中期业绩.
--09:00 第一拖拉机股份 于河南洛南举行临时股东大会.
--10:00 海通国际 举行股东特别大会.
--10:00 保利置业集团 股东特别大会.
--11:00 先进半导体 于上海举行临时股东大会.
--12:00 罗兵咸举行中国私募股权市场回顾与展望记者会.
--14:00 中国国航 于北京举行临时股东大会.
--16:30 香港2012年11月消费物价指数.
--16:30 香港9月就业及职位空缺统计.
--16:30 中国天化工 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
12月21日(周五)
-- 中国机械工程 首日挂牌.
-- 自动系统 股东特别大会.
-- AEON 公布第三季业绩.
-- 耀科国际 公布全年业绩.
--08:30 洛阳钼业 在中国举行股东特别大会.
--09:00 华晨中国 股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子 在中国举行股东特别大会.
--09:30 北京北辰 在中国举行股东特别大会.
--10:00 其士国际 股东特别大会.
--10:30 中国全通 股东特别大会.
--10:30 亨泰消费品 股东周年大会.
--11:00 勤+缘 股东特别大会.
--15:00 中国联通 股东特别大会.
--15:00 北青传媒 在中国举行股东特别大会.
12月24日(周一)
-- 太平洋恩利 公布全年业绩.
--09:30 南京熊猫电子 在中国举行股东特别大会.
--09:30 深圳科技 股东特别大会.
--10:00 深圳中航 在中国举行股东特别大会.
--10:00 吉利汽车 股东特别大会.
--10:30 粤首环保 股东周年大会.
12月25日(周二)
-- 圣诞节公众假期.
12月26日(周三)
-- 圣诞节翌日公众假期.
12月27日(周四)
-- 公布11月出入口数字.
-- 大众金融 公布派第二次中期股息.
--09:00 金活医药集团 股东特别大会.
--10:00 中国中铁 在中国举行股东特别大会.
--10:00 惠元堂 股东特别大会.
--10:30 上海栋华 在中国举行股东特别大会.
--10:00 华瀚生物制药 股东特别大会.
--14:00 大唐新能源 在中国举行股东特别大会.
--17:00 阳光能源 股东特别大会.
12月28日(周五)
-- 惠生工程 首日挂牌.
-- 中国白银 首日挂牌.
-- 汇多利 公布中期业绩.
-- 中国绿色食品 公布中期业绩.
-- 明丰珠宝 公布全年业绩.
-- 天行国际 公布中期业绩.
-- 新威国际 公布全年业绩.
--09:00 厦门港务 在中国举行股东特别大会.
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金 在中国举行股东特别大会.
--09:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会.
--09:30 铂阳太阳能 股东特别大会.
--09:30 中外运 在中国举行股东特别大会.
--10:00 第一天然食品 股东周年大会.
--10:00 新工投资 股东特别大会.
--10:00 台泥国际 股东特别大会.
--10:00 西王糖业 股东特别大会.
--11:00 中福控股 股东特别大会.
--11:00 华艺矿业 股东周年大会.
--15:00 中国资本 股东特别大会.
12月31日(周一)
-- 公布11月份M-3货币供应数字.
-- 公布11月份外汇基金总资产.
-- 福记食品 公布中期业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:00 华建控股 股东周年大会.
--10:30 超大现代 股东周年大会.
--10:30 博富临置业 股东周年大会.
--11:00 中国秦发 股东特别大会.
--11:00 城市电讯 股东周年大会.
--11:00 新环保能源 股东特别大会.
--11:00 南联地产 股东特别大会.
--11:30 首都创投 股东周年大会.
--12:00 华联国际 股东特别大会.
1月1日(周二)
-- 元旦日公众假期.
*1月2日(周三)
-- 碧桂园 公布第三季业绩.
1月3日(周四)
-- 公布11月份零售销售数字.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
(整理 梁慧仪)