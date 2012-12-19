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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 09:33 BJT

《中国重要政经日程》--12月19日

============================近日重要政经日程=======================

12/20(四)

--2012中国国际金融展在北京举行,至22日.

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

12/21(五)

*--2012第二届产业中国年会在北京召开.

12/22(六)

--2012中国能源战略高峰论坛在北京举行,至周日.

2013/1/5(六)

--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.

2013/5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科; 审校)

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