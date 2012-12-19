《中国重要政经日程》--12月19日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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============================近日重要政经日程=======================
12/20(四)
--2012中国国际金融展在北京举行,至22日.
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
12/21(五)
*--2012第二届产业中国年会在北京召开.
12/22(六)
--2012中国能源战略高峰论坛在北京举行,至周日.
2013/1/5(六)
--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.
2013/5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科; 审校)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。