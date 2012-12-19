港报财经评论: 金融淡友竟转呔--信报12月19日

金融淡友竟转呔/ 习广思

欧美股市焦点都落在财政悬崖,先传出共和党在富人税让步,再传奥巴马在征税收入起点让步.说穿了,财政悬崖是美国长远的经济问题,但此际却成政治问题,两党拖到最后一分钟,才愿意妥协,但对投资者而言,变成市场噪音而已.相反,A股反弹仍然支撑中资股,及至日本的放水大计令资金流出,均有利股市走势细水长流.全球资金追落后,美股升完,到新兴股市及中资股,现时轮到A股,这场追逐游戏,相信2013年仍会持续下去.昨日港股成交额1,182亿港元,友邦 大股东套现上板,全日成交564亿港元,股价下跌3.3%,消除了减持风险,可以再吸纳.恒指全日窄幅波动,尾市A股回软,港股收报22,494点,下跌18点.恒指上升甚为乏力,即使A股反弹,港股热情不再,大抵反映市场已现疲态,部分强势股调整压力未完.

房托领袖股领汇 仍在50天线寻稳,中国内地传出中国出招整治地王,内房股或将出现一个较大调整,投资者应趁低吸纳,但应耐性等待一个明显的调整.市场需要看淡的投资者分析员,永远的坚持看淡,但只要看看市场对2013的展望,坚持下去的看淡的投资者都注定是孤独,因为愈来愈多分析员转呔看好明年股市.美国仍然是阴晴不定,ECRI创办人Lakshman Achuthan坚持经济陷入衰退,即使近期楼市有好转迹象,但Achuthan把死线定在今年底,因为工业生产、个人所得及销售等数据仍未见有好转.华尔街另一个大看淡的投资者,是当年洞察银行次按危机的Meredith Whitney.雷曼爆煲后,Meredith一战成名,她继而预测州政府债券亦将爆煲,但最终加州等高负债州份捱过危机,这位大看淡的投资者却成为大明灯.然而,Meredith看淡态度其实没变过,直言华尔街银行将需要大幅度裁员,及至10月花旗总裁潘迪特落台,Meredith直指无人能救到花旗.不过,再淡的看淡的投资者,也终有转呔时.

Meredith在周一上调花旗及美银等银行调级,理由是美国银行将会在明年初再进行压力测试,联储局最终公布的结果,将反映银行已有足够的资本,意味着投资者将憧憬股息率提高.经历四年去杠杆化后,美国金融股持续落后大市,2013年能不能否极泰来?2012年初提交压力测试报告时,花旗就曾申请过回购股份,潘迪特希望提高股东分红,但在3月分报告出笼时,被联储局拒绝.早前华尔街日报透露,摩根士丹利正有意在明年1月提交测试报告时,向联储局提出回购股份的要求.

欧罗淡友准备止蚀/ 苏子

从周线图上看上周道指以垂死十字的不利形态低收,故使不少投资者也相信本周美股将面临严峻的沽压,道指后市将有极高机会大幅走低.结果本周道指暂时所造的13,135.24低位却刚好为上周的收市价,并未见承接上周的恶劣技术走势继续走低.本周初道指在日线图上更以大阳烛的利好形态重返100天SMA的13,179.80阻力及13,200点以上收市,使不少因为看见上述垂死十字不利形态而大举入市建立道指或标普指数期货短仓的投机者损手.道指期货较上日收市再升逾30点子,企稳在13,200点以上,暂时仍没有见顶回落的迹象.从道指在恶劣技术走势下居然可以不跌反急升,成功杀一众看淡的投资者一个措手不及来看,美股市底并不差,估计稍后继续走高并成功上破上周的13,329.44高位的可能性不容抹煞.

预期若正确,意味市场的风险胃纳将大增,而这将有利一众高风险资产价格走高,后市掉头下挫的可能性甚低.而目前最被市场看淡的欧罗汇价相信亦会因为市场风险胃纳大增而受到追捧,故担心将会因此触发市场上的大量止蚀买盘入市而出现爆升的情况.欧罗看淡的投资者宜提高警觉并要有随时止蚀离场的心理准备.本周初英镑兑美元已成功突破20天保历加通道的1.6182顶部阻力收市,即进入了单边升浪里运行,昨天英镑兑美元进一步突破10月5日所造的1.6217高位阻力,目前正朝着9月28日所造的1.6272高位迈进,若稍后成功突破此高位收市,预料汇价将有力升越9月中旬的1.6309高位,随后以大涨小回的形式向上发展.

本周黄金兑美元跌破上周四的1,688.70低位后仅低见1,686.20便成功止跌回升,最后更以锤头利好形态收市,故已有短期见底的迹象.如稍后黄金兑美元出现的上升浪是建基于美元弱势之上,预料黄金兑美元将会跟欧罗兑美元,以及英镑兑美元的强势一同走高.换言之,金价可以摆脱向下作出重大突破的危机了.