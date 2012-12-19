韩国已公布经济指标--2012/12/19

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.1% @-r +0.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.6% +2.1% -- -- 工业生产(m/m) 10月 +0.6% @-p +0.7% @-r 12月30日 -- 失业率 11月 3.0% @ 3.0% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差44 r 顺差31 r 1月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。