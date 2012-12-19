港报财经评论: 城镇化机遇,建材股得益--经济日报12月19日

城镇化机遇,建材股得益/ 林瑞芬

港股昨以窄幅上落消化近月的升幅,未能突破22,600,但守于22,400上.2012年开始倒数,维持窄幅上落作整固属强势,为明年部署.大市成交额昨达1,182亿港元,近半因友邦保险 被母公司减持所致,近年尾正常交投料在500亿港元楼上.据国家统计局的调查数据预估,中国城镇化率若每提升一个百分点,将会有1,000万的人口转移到城市,如果按照每人住房面积30平方米来算,每年需新增3亿平方米的住宅,中、长期支持中国的城镇住房需求,从而带来水泥等建材一系列的需求.建材股中,水泥股为首选,当中的首选为中建材,主要营运地区如中国东部及南部,乃中国建材行业的龙头企业代表,主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料以及工程服务业务,涉足建材业不单水泥.最近有消息公布,中国建材集团与安徽海螺集团于12月4日签署了一份"战略合作协议",双方同意在现有基础上,进一步提升合作层次,拓宽合作领域,建立全方位战略合作关系.两者为华东龙头,合作料增加该市场的产品定价话语权,其他同业想减价打击对手都可能要三思,如配合基建及房屋的稳定建筑,明年华东水泥市场偏稳中有升非难事.

据彭博综合预测,中建材截至2012年底每股盈利料倒退34%.2013年底则可望回升29%,现价11.48港元之2013年度预测市盈率只有7倍,而同业安徽海螺 则为15倍,所以认为中建材较为值博.目前水泥市场仍在淡季之中,但明春之后将开始建筑工程活动,到期时就能判断清楚行业的复苏动力,明年3月前等低吸或有机.中建材中期阻力关键约在15港元,可视为目标参考,约10港元收集,失守9港元止蚀.

建材股除水泥股外,从事管道生产的中国联塑 也是心水选择.中国联塑在2010年度每股盈利录得32%的高增长后,2011年度缩至11%,2012年度更可能只得单位数字增长,据彭博综合预测每股盈利料录得0.44港元,只有4.8%的升幅.这主要有几个原因:一来房调.二来换届抑制地方基建投资.三来售价的下跌.然而,踏入2013年,城镇化开始主导地方基建,以及三线城市的房屋市场投资,对集团之塑料管道及管件产品需求,当有一个较具中期稳增的支持作用.(012)

中资股调整,吸纳强势股/ 余少文

上证综合指数仍在冲击2,200点,国企指数则在11,000点水平整固,只是连日高开低收,总令人有阴阳怪气感觉,对中资股调整的阴霾仍未消除,惟大市一旦出现调整,建材、基建、证券等强势股值得优先考虑吸纳.中国内地股市昨日先跌后回稳,但国企指数则升7点,收11,301点,成交额降至137亿港元,但连续两日高开低收,以及国指期指连日出现"陀螺"和"十字星",都是好淡争持形态,只40%主板H股可以随大市上升.而红筹指数跌5点,收4,455点,成交额52亿港元,如非中国移动 和能源类股份逆势造好,抵销内房股跌势,红指跌幅可能更大.其实,国指上周五放量急升后,过去两日走势缩量下窄幅上落,也可视作旗形整固,国指上周走高至今,走势总觉得有点阴阳怪气,即怪怪地感觉.加上国指由10,450点升至昨日收市11,301点,升幅达850点,其间未见调整,不排除国指要整固,可以回试10,900点水平,也可回落至50天平均线所在,有助国指更健康上升.

即使A股过去两年有跌无升下,仍然力撑A股,只希望国指是拾级而上,则升浪可以更长.不管国指短期内可以继续攀升并挑战12,000点,还是先调整至10,900点,强势股始终有其优势,在升市或调整市中都应该秤高一线.国企强势股可在AH股溢价表中寻找,因为过去所见,大户或基金追捧的国企,其H股股价多会高于A股而形成溢价,如近期所见,逾80只同时发A、H股的国企中,H股股价较A股股价平均折让约21%,但有30%H股股价贵过A股,反映基金、大户等宁可高于A股的价格吸纳H股,行业主要集中在建材、基建、内银、保险和证券等身上.

由于部分内银股H股股价经常贵过A股,即使目前逾半数内银H股股价高于A股,认为参考性不大,惟见中信证券 、海通证券 、中联重科 、中国南车 、中交建设 、中国中铁 、中国铁建 等近年较少出现H股贵过A股,会视之为强势股,不妨在大市出现调整时吸纳.其实,内房股都是强势股,只是对内房股有点迷失,因为中国明确表态维持房地产调控,但内房股股价却升多跌少及创新高,跟政策完全脱鈎,是鼓吹跟政策买股的最失败例子.而国家统计局刚公布的11月70个大中城市住宅销售价格数字显示,楼价持续回升,路透综合统计局数字后计算出11月新建住宅销售价格环比升0.3%,是6月回升以来最大单月升幅,也是去年5月以来最大单月升幅.