重发-日本已公布经济指标--2012/12/19

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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(重发以调整表格格式) 经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9% r +0.1% r 2月13日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 持平 +0.1% 12月27日 -- 工业生产(m/m) 10月 +1.6% r -4.1% r 12月27日 -- 失业率 10月 4.2% @ 4.2% @ 12月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差9,534 逆差5,490 1月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.1% -0.9% 12月27日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。