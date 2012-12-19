台湾央行: 维持利率不变,明年实质利率有机会转正

台湾央行在声明中称,国际前景仍不确定,台湾的经济成长温和,此令通膨压力减轻.

根据路透访查12家金融机构,所有金融机构一致认为今日央行利率将维持不变,央行本次决议料会是自去年9月起第六度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位. (完) (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)