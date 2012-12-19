(重发)-港报社评: 加强申报,严防地沟油--星岛日报12月19日

(重发以补内文漏字)

本港出现地沟油疑云后,政府验出有供应商2件食油样本含致癌物超过国家许可标准,由于没有相应法例禁止,只能够劝喻供应商回收.

首先引发地沟油疑云的是葵涌永兴油行,被指从供应商入货后混合其他油,再售予多家食肆,样本被验出含有致癌物苯并(ａ)芘,此化学物质存在于自然环境,油炸食品含量会多一点,本港没有限制,原因是联合国粮农组织和世界卫生组织组成的食品法典委员会没有定限,各国视乎自己国民的不同饮食习惯和体质,自行规限,欧盟订得较严,中国订得较宽.

至于地沟油产品,没有统一的特色供辨认,香港和内地都无法从制成品中确定是否用上地沟油,内地通常是从工场回收"原材料"的层面来侦破.在本港,除非有商家自行提炼,否则单是把不同的成品油混和,算否"食品加工",这"工序"需否领取牌照接受规管,法律上存有灰色地带.

西方先进社会鲜有地沟油丑闻,原因是有成熟的回收加工系统,用来制造肥皂,甚至高增值的航空燃料.中国已有意朝这个方向发展,改善回收系统,令地沟油能够制成产值比食油高的制品,作为生产商利之所向.

设立这样的系统,需要不少时日,排除不少阻力,地沟油短期内不会根绝,本港需要设立防范系统.现时当局验出食油所含有害物质超过法定规限,可以作出检控,如果只是偏高,只能劝喻下架,企业基于商誉考虑,多会遵从,当局可以效法对付毒菜的措施,要食油证明供应来源,方便逐层追究,包括通报来源地政府,方便当地跟进法办.