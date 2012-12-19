港报社评: 港区人大代表选举意义重大--文汇报12月19日

新一届港区人大代表将于今日选出.此次选举的选举会议人数进一步扩大,参选的候选人代表性广泛,素质上升,选举竞争激烈.此次选举严格按照公平、公正、公开的原则进行,定能成功选出令人满意的港区人大代表.

此次选举会议成员俱是本港各行各业各阶层的精英,经由界别选举或协商产生,本届选举会议成员人数亦已跟随特首选委会条例由1,200人扩大至1,600人,代表性进一步加强.而参选的52名候选人来自本港的各阶层和界别.

两地经济发展迅速,但交流融合过程难免出现一些不容忽视的问题,港区人大代表较港人熟悉内地情况,亦较内地人了解到更多更准确的国际局势,视野更开阔,应该扮演好两地之间的桥梁角色,积极向中央如实反映国情港情,对国家建设作出贡献.同时透过耐心的解释工作,消除两地民众交往出现的误会和隔阂,令两地的融合更加畅顺.

十八大报告对港澳工作作出了一系列重要论述和部署,表明了对港澳同胞有智慧、有能力、有办法管理好、建设好特别行政区的信心.港区人大代表地位崇高,职责重大,必须以高度的责任感和使命感,认真履行宪法和法律赋予的职责,心系国家根本利益和香港同胞福祉,既要责无旁贷地维护国家主权、安全,坚决反对外部势力干预本港事务,也要支持特区政府致力发展经济、改善民生、推进民主,继续成功地把一国两制事业推向前进.