港报社评: 虚拟世界舆情发酵,反映现实世界有生根土壤--明报12月19日

中国社会科学院昨日发表"社会蓝皮书--2013年中国社会形势分析与预测",当中谈及网络民意的章节,提及本港学民思潮召集人黄之锋于facebook动员,引发万人游行.撰写报告的学者亦指出,网上部分人散布谣言,可能要加强立法管理.不论报告的本意为何,当局必须认清,虚拟世界舆情发酵,主要因为现实世界有相适应的土壤.打压网上舆论并非治本之道,正确的做法应该是兼听网上声音,适当回应.

不论冠以什么名义,收紧网上舆论控制,往往会造成反效果.社科院学者表示内地出现网络谣言,要加强立法处理,但要注意,官方愈是控制舆论,小道消息甚或谣言就会愈传得厉害.反之,政府愈透明,消息愈畅通,小道消息或谣言愈容易不攻自破.

公众关注的并非谣言,而是政府藉口制止谣言而收紧网络监控,控制舆论.当局必须认清,网络虚拟世界舆情发酵,触发大规模群体事件,大多因为现实世界有各种各样的不公义存在,民众无处宣泄.打压网上舆论不代表反对声音不存在.民众无处宣泄,制度无法改善,民怨只会愈积愈多.当局必须加强了解网络舆情,让民意得以上达,切实改善施政.

黄之锋等人之所以能够发起反国教科运动,主因是推行国教科出了问题,损害了港人的核心价值,网络动员只属辅助性质,所谓肉先腐而后虫生,否则如何解释其他在facebook发起的运动却无法达到相同的效果.政府要对付的,是现实社会发生的问题,而不是盛载舆论的虚拟媒体.