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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 09:43 BJT

重发-香港股市:开盘上涨0.7%,为2011年8月以来最高

(重发以补上繁简体转换导致的漏字)
    路透香港12月19日 - 香港股市周三开盘上涨0.7%,开在2011年8月以来最高.美国
财政协商出现进展,可望避开财政悬崖危机,激励了市场风险胃纳.
    恒生指数 开盘上涨0.7%至22,654.7点.恒生国企指数 上涨0.8%.(完
)

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