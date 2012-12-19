中国新债: 国开行称下周一发200亿元次级债,含50年等三个期限品种

路透北京12月19日 - 中国国家开发银行 周三公告称,将于下周一(24日),在银行间债市簿记建档发行总额200亿元人民币的固息次级债,期限包括10年、30年和50年.所募资金将用于充实附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告称,其中10年期计划规模为40亿元,在第五年末附发行人赎回权;30年期品种计划规模80亿元,在第25年末附发行人赎回权;50年期品种计划规模80亿元,在第45年末附发行人赎回权.

公告并称,该期债券引入回拨机制,发行人与簿记管理人将根据债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期三个债券品种的具体比例与发行规模.

该期次级债主承销商包括中信证券 、第一创业证券、东方证券、东海证券和国海证券.

该期债发行期为12月24日-12月25日,起息日和缴款日同为12月25日.(完)

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