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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--12月20日****

路透12月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
  
 GMT时间   经济指标/活动                                  公布时          预估值           前值
                                                    段                            
 12月19日(三)                                                                     
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                          前周             --      卖超5,917
           外资投资日本股市(亿日圆)                                           --      买超1,165
  
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段         预估值           前值
 12月20日(四)                                                                     
 0300      日本央行利率决定                                    --             --          0.10%
 0700      德国PPI(较前月)                                   11月          -0.2%           持平
           德国PPI(较上年同期)                                             +1.4%          +1.5%
 0700      德国进口物价(较前月)                              11月          -0.3%          -0.6%
           德国进口物价(较上年同期)                                        +0.9%          +1.5%
 0700      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                              11月             --      顺差28.21
 0800      新西兰NBNZ企业经济信心指数                        12月             --          26.4%
                    企业自身信心指数                                          --          31.6%
 0900      意大利零售销售(经季节调整,较前月)                 10月             --          +0.1%
           意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期                            --          -1.7%
           )                                                                      
 0930      英国零售销售(较前月)                              11月          +0.3%          -0.8%
           英国零售销售(较上年同期)                                        +1.5%         +0.6%
           英国扣除燃油的零售销售(较前月)                                  +0.4%         -0.7%
           英国扣除燃油的零售销售(较上年同期)                              +2.3%         +1.1%
 1000      意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                    11月             --       顺差14.7
 1330      美国企业获利                              第三季修正值          +3.3%          +3.3%
 1330      美国国内生产总值(GDP)环比年率               第三季终值          +2.8%          +2.7%
           美国最终销售                                    第三季          +2.0%          +1.9%
           美国隐性平减指数                                                +2.8%          +2.8%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   +1.6%          +1.6%
           美国核心PCE物价指数                                             +1.1%          +1.1%
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)              12月15日当周           35.7           34.3
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                   --          38.15
           美国续请失业金人数(万人)                   12月8日当周          319.9          319.8
 1330      加拿大零售销售                                    10月          +0.2%          +0.1%
           加拿大扣除汽车的零售销售                                        +0.2%           持平
 1500      美国成屋销售(万户)                                11月            487            479
 1500      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月           10月             --          +0.2%
           )                                                                      
 1500      美国领先指标                                      11月          -0.2%          +0.2%
 1500      美国费城联邦储备银行制造业指数                    12月          负3.0         负10.7
 1500      欧元区消费者信心指数                              12月        负26.85        负26.9
 2145      新西兰移民/短期访问者人数净变化                   12月             --        -14.70%
                永久性/长期移民人数净变化(人)                                 --           +260
        
     附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 GMT时间   经济指标/活动                                  公布时            现值         预估值
                                                    段                            
 12月19日(三)                                                                     
 0900      欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)                10月         盈余72             --
           欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元)                               盈余39             --
                                                                                  
           欧元区净投资流动(亿欧元)                                    净流入345             --
 0900      德国Ifo企业景气判断指数                           12月          102.4          102.0
           德国Ifo企业现况指数                                             107.1          108.0
           德国Ifo企业预期指数                                              97.9           96.3
 0900      意大利工业订单(经季节调整,较前月)                 10月           持平            -- 
           意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期)                         -0.1%             --
           意大利工业销售(经季节调整,较前月)                               -0.2%             --
 0930      英国央行投票情况(升息-不变-降息)                  12月          0-9-0          0-9-0
 1100      英国CBI零售销售差值                               12月           正19           正25
 1200      美国抵押贷款指数nL4S09T5R5                12月14日当周          817.0             --
           美国再融资指数                                                4,519.1             --
 1330      美国房屋开工(万户)                                11月           86.1           87.3
           美国建筑许可(万户)                                               89.9           87.5
 2145      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                 第三季          +0.2%          +0.4%
           新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期)                             +2.0%          +2.4%

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