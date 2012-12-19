主要国家经济指标预测--12月20日****

路透12月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时 预估值 前值 段 12月19日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,917 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,165 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月20日(四) 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 0700 德国PPI(较前月) 11月 -0.2% 持平 德国PPI(较上年同期) +1.4% +1.5% 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -0.3% -0.6% 德国进口物价(较上年同期) +0.9% +1.5% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差28.21 0800 新西兰NBNZ企业经济信心指数 12月 -- 26.4% 企业自身信心指数 -- 31.6% 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 10月 -- +0.1% 意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期 -- -1.7% ) 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.3% -0.8% 英国零售销售(较上年同期) +1.5% +0.6% 英国扣除燃油的零售销售(较前月) +0.4% -0.7% 英国扣除燃油的零售销售(较上年同期) +2.3% +1.1% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差14.7 1330 美国企业获利 第三季修正值 +3.3% +3.3% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.8% +2.7% 美国最终销售 第三季 +2.0% +1.9% 美国隐性平减指数 +2.8% +2.8% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.6% 美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月15日当周 35.7 34.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.15 美国续请失业金人数(万人) 12月8日当周 319.9 319.8 1330 加拿大零售销售 10月 +0.2% +0.1% 加拿大扣除汽车的零售销售 +0.2% 持平 1500 美国成屋销售(万户) 11月 487 479 1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 10月 -- +0.2% ) 1500 美国领先指标 11月 -0.2% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 负3.0 负10.7 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负26.85 负26.9 2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 12月 -- -14.70% 永久性/长期移民人数净变化(人) -- +260 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时 现值 预估值 段 12月19日(三) 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 10月 盈余72 -- 欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元) 盈余39 -- 欧元区净投资流动(亿欧元) 净流入345 -- 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 102.4 102.0 德国Ifo企业现况指数 107.1 108.0 德国Ifo企业预期指数 97.9 96.3 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 10月 持平 -- 意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期) -0.1% -- 意大利工业销售(经季节调整,较前月) -0.2% -- 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 12月 0-9-0 0-9-0 1100 英国CBI零售销售差值 12月 正19 正25 1200 美国抵押贷款指数nL4S09T5R5 12月14日当周 817.0 -- 美国再融资指数 4,519.1 -- 1330 美国房屋开工(万户) 11月 86.1 87.3 美国建筑许可(万户) 89.9 87.5 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.4% 新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.0% +2.4%